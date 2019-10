Geromel treina e deve ser poupado por Renato para a decisão com o Flamengo dia 23

O zagueiro Geromel foi a novidade na reapresentação do time do Grêmio, nesta quinta-feira, depois do empate diante do Flamengo no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. O defensor voltou a treinar com bola, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita, dia 8, no duelo com o Cruzeiro.

Geromel iniciou as atividades com exercícios de fisioterapia e depois foi levado para participar do treino com o restante do grupo reserva, pois os titulares fizeram apenas um trabalho físico na academia. O atleta se movimentou normalmente e não aparentou sentir dores.

Apesar de participar do treino, Geromel não vai enfrentar o Corinthians, sábado, às 19 horas, na Arena, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro deverá ser preservado para o segundo jogo com o Flamengo, no Maracanã, dia 23.

Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o zagueiro David Braz deu a versão gremista para o lance do gol gaúcho, no qual os cariocas consideraram falta de “fair play”, após Filipe Luis ficar no solo após choque com Maicon, aos 42 minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo flamenguista sofre uma torção no joelho esquerdo.

“Ninguém percebeu no calor do jogo. Quando percebi que o Filipe Luís estava no chão, foi logo depois da comemoração. Tem a regra que o juiz tem que estar atento e parar para o jogador ser atendido. Não foi uma falta de respeito dos jogadores do Grêmio. Roubamos a bola, estávamos precisando ir atrás do gol”, afirmou o zagueiro.

David Braz também lembrou que o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, afirmou que o Grêmio teve a atitude certa. “Não sei como entenderam, mas o professor Jorge Jesus falou que continuaria a jogada, então acho que não fomos errados no lance e que todo mundo possa entender assim.”

O Grêmio faz o último treino antes do duelo com o Corinthians nesta sexta-feira, quando Renato Gaúcho vai definir a equipe que vai entrar em campo. O mais provável é que o time seja o mesmo do jogo com o Flamengo. A equipe gaúcha está em oitavo lugar na classificação do Brasileiro, com 34 pontos.