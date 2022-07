Geromel exalta invencibilidade do Grêmio, e mira permanência no G4 até o fim da Série B Além disso, zagueiro entende que apoio da torcida nos jogos é de extrema importância na luta pelo aceso

A vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, nesta sexta-feira, na Arena, deu tranquilidade ao Grêmio na luta pelo acesso, uma vez que o resultado ajudou que o Imortal abrisse vantagem para os adversários no G4 da Série do Brasileiro.

Diante do feito, o zagueiro Pedro Geromel não escondeu sua felicidade ao final do jogo. Segundo o atleta, que inicialmente destacou o incentivo vindo das arquibancadas, enfatizou a invencibilidade da equipe na temporada (11 jogos), projetando a permanência entre os líderes ‘até o fim do campeonato’.

“Escutar o canto, a torcida apoiando a gente, fica muito mais fácil conseguir o objetivo que era a vitória. Estamos em uma sequência de 11 jogos sem perder. Nosso objetivo é se manter no G-4 até o final do Campeonato. E o grupo está de parabéns pelo desempenho e pela vitória”, declarou em entrevista ao ‘SporTV’.

“A expectativa era da vitória, nos manter no G4 e abrir uma gordura ali para dar mais tranquilidade. Hoje o jogo foi mais fluido. E a torcida apoiando e nos ajudando, eles cantando até agora. A gente jogando junto fica mais fácil para todo mundo”, pontuou.

Na 4ª colocação com 29 pontos, O Grêmio agora mira seu próximo desafio que será o Tombense. O duelo acontecerá sábado (16), às 16h30 (de Brasília), novamente sob seus domínios.

