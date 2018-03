Geromel celebra nova chance na seleção: ‘É o momento certo’

Incluído na última lista de Tite antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia, o zagueiro Pedro Geromel celebrou nesta terça-feira a chance no momento decisivo em que o treinador está perto de fechar a lista para o Mundial.

“Eu tenho certeza que é o momento certo. Tenho que estar no mais alto nível e aproveitar ao máximo”, declarou o jogador do Grêmio, chamado para os amistosos com Rússia e Alemanha nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.

A convocação é importante porque confirma as chances elevadas de o defensor ir para a Rússia, em meio à disputa interna dentro da seleção. Geromel disputa com Rodrigo Caio a quarta vaga de zagueiro na lista de Tite, que já praticamente garantiu as presenças de Marquinhos, Thiago Silva (ambos do Paris Saint-Germain) e Miranda (da Inter de Milão).

“Essa disputa é de longa data, de jogadores que se respeitam. Fazem o melhor a cada dia para representar essa nação do melhor jeito possível”, disse Geromel, que conta com a boa fase do Grêmio para aumentar suas chances na seleção. “Com certeza o trabalho diário daqui [é importante], meus companheiros de grupo, todos os jogadores.”

O defensor fez questão de exaltar seus colegas de time. “Se estou chegando hoje na seleção também é graças ao comprometimento de todo o grupo do Grêmio, com as conquistas e a postura de querer sempre mais”, declarou o zagueiro, campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e vice do Mundial de Clubes da Fifa com o Grêmio.

Apesar de virar desfalque no time gremista na reta final do Estadual, Geromel garantiu ter recebido todo o apoio do clube para aproveitar esta convocação. “Infelizmente, não vou poder jogar o segundo jogo [das quartas de final, em clássico com o rival Internacional]. Mas, já falei com a direção, que ficou feliz e me deu os parabéns pela convocação e aceitou de muito bom grado.”