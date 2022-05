Geromel analisa novo tropeço do Grêmio na Série B Tricolor foi até o Serra Dourada, mas não conseguiu sair com a vitória

A pressão entrou de vez no ambiente do Grêmio e a ausência do G-4 faz a torcida cobrar cada vez mais do elenco.





Líder do time, o zagueiro e capitão do Tricolor, Pedro Geromel, deu a sua visão sobre o desempenho abaixo do esperado.

‘Não foi o resultado que a gente queria, tivemos algumas chances, mas não conseguimos traduzir em gol. Esquema que jogamos pela primeira vez, temos que trabalhar para encaixar melhor, ter mais automação. Mas aí é com o técnico’, disse Geromel após o jogo.

Com o empate diante do Vila Nova, o Grêmio fica na 5ª colocação da Série B, com 13 pontos.

