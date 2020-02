Germán Cano comemora vitória na Sul-Americana, mas lamenta chances perdidas

O atacante Germán Cano deixou o gramado de São Januário na noite desta quarta-feira com uma mistura de sentimentos. Feliz por ter marcado o gol da vitória sobre o Oriente Petrolero-BOL, por 1 a 0, na estreia da Copa Sul-Americana, o argentino lamentou as chances perdidas.

Para o centroavante vascaíno, que balançou as redes aos 19 minutos do primeiro tempo, o clube poderia levar para a Bolívia uma vantagem mais elástica. A partida de volta acontece no próximo dia 19.

“Estou feliz pela vitória. A gente estava precisando. Sabíamos que o adversário seria difícil, se fechou bem. Fizemos um gol, mas poderíamos ter feito mais. Vamos confiantes para a Bolívia. Lá será difícil, o time deles é bom”, disse o atacante.

Com a magra vitória, o Vasco tem a vantagem do empate na Bolívia. Se fizer um gol, o time comandado por Abel Braga obriga o Oriente Petrolero a marcar pelo menos três gols.

“O mais importante da vitória, apesar que gostaríamos de ter feito mais um gol, é que não sofremos gols. Querendo ou não, um 2 a 1 é mais perigoso do que o 1 a 0”, comentou o técnico Abel Braga.

Eliminado na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Vasco encerra sua participação neste domingo, contra a Portuguesa, em Bacaxá.