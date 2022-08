reuters 03/08/2022 - 12:22 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Gerdau espera um impacto maior de custos de carvão no terceiro trimestre, mas ainda assim tem otimismo de que poderá entregar em 2022 um resultado pelo menos em linha com o desempenho recorde do ano passado, afirmou o presidente do grupo siderúrgico, Gustavo Werneck, nesta quarta-feira.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição de André Romani)

