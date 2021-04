Gerdau vai investir R$1 bi em aços especiais no Brasil em 2021

SÃO PAULO (Reuters) – A Gerdau anunciou nesta segunda-feira que investirá cerca de 1 bilhão de reais neste ano em sua divisão de aços especiais no Brasil. Os recursos serão usados para modernizar e ampliar operações para atender o que chama de “perspectivas positivas de retomada dos setores automotivo e de máquinas e equipamentos”.

A Gerdau afirmou em comunicado que o valor faz parte do investimento global anunciado em fevereiro, de 3,5 bilhões de reais. Parte dos recursos do plano são relativos a planos adiados em 2020 devido aos impactos da pandemia na economia.

A Gerdau afirmou que o aporte terá como foco as usinas de Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes (SP) e em Charqueadas (RS).

A usina de Mogi das Cruzes terá a aciaria reativada, com previsão de que as atividades sejam reiniciadas no início do segundo semestre. A unidade estava paralisada desde março 2019 e operará com capacidade anual de cerca de 180 mil toneladas de aço, que será laminado na usina de Pindamonhangaba.

A instalação em Pindamonhangaba “está dando continuidade ao investimento no novo lingotamento contínuo, previsto para entrar em operação em agosto de 2022”, afirmou a Gerdau.

Em Charqueadas, a Gerdau vai instalar um novo forno de “recozimento e esferoidização para barras de aço”, que permitirá atender demanda crescente por materiais com especificações mais exigentes, principalmente pelo setor automotivo. O equipamento, com capacidade anual de 48 mil toneladas, começa a operar em agosto de 2022, afirmou a empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição de Aluísio Alves)

