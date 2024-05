Gerdau suspende operações no RS e diz estar colaborando com doações

05/05/24 - 15:26min

Milan leva gol contra no fim, só empata no Italiano e completa um mês de jejum de vitórias

O Milan vai ultrapassar um mês sem saber o que é ganhar. Nesse domingo, o time rossonero chegou perto do fim do jejum, mas ficou no 3 a 3 com o Genoa, no estádio...