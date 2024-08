Gerdau: Sistema de cotas foi implementado no início de junho e ainda não apresentou efeitos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 20:39 Para compartilhar:

A Gerdau informou em seu balanço publicado nesta quarta-feira, 31, que o sistema de cota-tarifa implementado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) não apresentou efeitos, pelo fato de a medida ter sido implementada no início de junho.

“A alta penetração de produtos importados continua afetando o volume de vendas no mercado doméstico”, afirmou a Gerdau em seu balanço.

A empresa citou dados do Instituto Aço Brasil, que apontou para o avanço de 23,9% nas importações de aço no primeiro semestre ante igual período do ano anterior. O consumo aparente, por sua vez, cresceu 6% no mesmo período.

Neste contexto, a Gerdau mencionou ainda que avançou em sua estratégia de readequação das operações, anunciando a hibernação das unidades de Barão de Cocais (MG), Sete Lagoas (MG) e Cearense (CE), com foco na otimização de custos e ganhos.