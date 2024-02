Gerdau: Produção de aço bruto soma 2,689 mt no 4º trimestre, recuo de 6,2% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 20:32 Para compartilhar:

A produção total de aço bruto da Gerdau somou 2,689 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2023, valor 6,2% inferior na comparação anual e 4% menor ante os três meses imediatamente anteriores, segundo o balanço da empresa divulgado nesta terça-feira, 20.

Já as vendas de aço atingiram 2,656 milhões de toneladas no quarto trimestre de 2023, queda de 0,6% na comparação anual e 3,6% menor sequencialmente.

Segundo a Gerdau, a redução nas vendas totais de aço no quarto trimestre de 2023 refletem o cenário global da indústria do aço, com a continuidade da alta penetração de produtos importados, resultando na deterioração do mercado e em um ambiente de preços internacionais desafiador.

De acordo com a companhia, o nível de utilização da capacidade de produção de aço bruto foi de 64%, 3 pontos porcentuais a menos ante os três meses imediatamente anteriores. “Reflexo da sazonalidade esperada para o trimestre, além das paradas programadas de manutenção em algumas unidades da companhia”, acrescentou a siderúrgica.

O custo das vendas alcançou R$ 13,1 bilhões no período, redução de 13% na comparação anual e 8,3% a menos frente ao trimestre anterior. Segundo a Gerdau, considerando o acumulado de 2023 em que houve recuo de 9,5%, o resultado foi influenciado pela queda do custo das principais matérias-primas.

Brasil

No Brasil, a produção de aço bruto nos três últimos meses de 2023 somou de 1,224 milhão de toneladas, valor 2,2% menor na relação anual e 4,8% inferior na comparação sequencial.

As vendas de aço no Brasil foram de 1,269 milhão de toneladas, valor 10,3% maior ante um ano e 0,7% superior ao trimestre anterior. De acordo com a Gerdau, o mercado doméstico continua a lidar com a significativa entrada de volumes de aço importado em condições de competição desiguais, além das elevadas taxas de juros e restrição de crédito ao consumidor, dificultando a recuperação da indústria de transformação, incluindo o setor do aço.

Sobre a alta nas vendas, a empresa disse que o desempenho resulta dos maiores volumes das exportações e da fraca base de comparação do quarto trimestre de 2022. As exportações de aço nas usinas brasileiras aumentaram 62,2% na comparação anual, para 305 mil toneladas. Já as vendas internas totalizaram 964 mil toneladas, com ligeira variação positiva de 0,2%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias