Gerdau prepara novo investimento de R$5 bi em MG

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo siderúrgico Gerdau está discutindo internamente novo pacote de investimentos de 5 bilhões de reais em Minas Gerais, afirmou o presidente-executivo da companhia, Gustavo Werneck, nesta quarta-feira.

“Não vai fugir muito daquilo em que temos investido nos últimos anos”, disse Werneck em conferência com jornalistas sobre os resultados da empresa no primeiro trimestre.

Segundo ele, o prazo do investimento seria até 2030. O pacote anterior de investimentos em Minas Gerais, que concentra importantes operações da Gerdau, foi anunciado em 2019 no valor também de 5 bilhões de reais e já teve boa parte realizado, disse o executivo.

Os investimentos avaliados no novo pacote, disse Werneck, incluem as áreas de mineração, siderurgia e energia, com destaque para melhorias ambientais das operações, além de ampliação da base florestal da empresa no Estado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

