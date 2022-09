Gerdau Next firma parceria com Randon para serviço de locação de caminhões

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 8:04 Compartilhe

A Gerdau informa que a Gerdau Next e a Randon formalizaram uma parceria estratégica com o intuito de, inicialmente, atuar na prestação dos serviços de locação de caminhões e semirreboques, buscando entregar soluções adequadas à demanda de transportadores ou embarcadores de carga.

As empresas terão igual participação societária de 50% do capital social cada uma. O investimento na parceria será de R$ 250 milhões, aportado pelas sócias, na proporção de suas participações societárias. Além do investimento inicial, a parceria poderá buscar outras fontes de captação.

Em comunicado ao mercado, a siderúrgica afirma que a parceria reforça a missão da Gerdau Next, divisão de novos negócios da Gerdau, de diversificar o portfólio de negócios, potencializando a estratégia de atuação com um ecossistema completo de soluções para a mobilidade.

A empresa ressalta que a que a formalização da parceria está sujeita a condições precedentes usuais em operações desta natureza, inclusive a aprovação por parte das autoridades concorrenciais.