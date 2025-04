Gerdau Innovation Day estreia com debates sobre inovação, tecnologia e liderança

A primeira edição do ‘Gerdau Innovation Day’, promovida pela Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, aconteceu no dia 8 de abril em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com objetivo de discutir soluções e desenvolver conexões entre diferentes setores, o evento reuniu executivos da companhia, clientes, parceiros, colaboradores, startups, entre outros participantes inscritos .

Sediado no Instituto Caldeira, hub de inovação e negócios na cidade, o encontro contou com uma programação dinâmica ao longo do dia, incluindo cinco painéis de debate com temas como transformação digital, tecnologia, novos negócios, posicionamento e parcerias de marcas e futuro.

O Presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, subiu ao palco para celebrar a união entre os profissionais presentes e destacar a relevância do evento: “O nosso compromisso aqui é estimular o diálogo sobre assuntos diferentes e atuais, que, no fundo, se conectam com a gestão, a jornada dos clientes e a formação de talentos. É tudo sobre o ecossistema da inovação.”

Realizado na véspera da 4ª edição do South Summit Brazil 2025 – encontro global de investidores, empresas e startups, o Gerdau Innovation Day antecipou discussões estratégicas e marcou a retomada do calendário de eventos na capital gaúcha.

“Nós aproveitamos a prévia do South Summit para gerar conexões em prol dos desafios enfrentados pelo Rio Grande do Sul e retroalimentando as organizações. Esse tipo de evento ajuda a fazer conexões e a ter insights para soluções de problemas”, disse o Diretor Global de TI e Digital da Gerdau, Gustavo França.

Durante as apresentações, Elder Rapachi, Diretor Executivo da Gerdau Next, braço de novos negócios da Gerdau, falou sobre a escolha de Porto Alegre para sediar a primeira edição do evento. “Esta cidade é a casa da Gerdau, e o Instituto Caldeira, que foi inundado no ano passado após as fortes chuvas, foi reconstruído. Isso torna o local ainda mais simbólico, especialmente por estarmos ao lado de parceiros e clientes”, destacou.

Para o Diretor Executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, a parceria com a multinacional brasileira de aço representa um marco importante para o desenvolvimento e o fortalecimento de diversos negócios na região.

“Hoje, somos talvez o primeiro hub de inovação do mundo que nasceu numa pandemia e sobreviveu a uma enchente. A Gerdau, uma de nossas fundadoras, tem a sua história entrelaçada à nossa, e a mensagem que queremos deixar aqui é voltada às novas gerações, com o [foco] na formação de novos talentos”, afirmou.

Palestrante de um dos painéis, o Diretor Global de Comunicação, Marca e Relações Institucionais da Gerdau, Pedro Torres, ressaltou o empenho da empresa em apoiar iniciativas voltadas à inovação e a visão estratégica da marca em buscar conteúdos inspiradores e as tendências que estão moldando o futuro.

“O Gerdau Innovation Day trouxe uma agenda com líderes de grandes corporações, startups, parceiros estratégicos representantes do ecossistema de inovação, discutindo temas como, liderança, transformação digital e parcerias porque a empresa acredita e valoriza o contato direto com esses profissionais […] Tenho certeza de que esta será a primeira edição de muitas”, finalizou.