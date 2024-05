Gerdau estuda potencial investimento em nova unidade de aços especiais no México

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 10:04 Para compartilhar:

A Gerdau informou em comunicado ao mercado que iniciará análise de viabilidade para um potencial investimento para a construção de uma unidade greenfield no México, voltada para a produção de aços especiais (SQB). Segundo a companhia, a nova unidade pode ter capacidade aproximada de 600 mil toneladas por ano.

O plano de expansão das operações da Gerdau no país reflete as perspectivas positivas para a indústria automotiva local e o movimento de nearshoring nos Estados Unidos, alinhado às necessidades de importantes players da cadeia automotiva na região.

De acordo com Gerdau, caso o projeto seja aprovado, a nova unidade contará com um processo produtivo baseado “nas mais modernas tecnologias disponíveis no mercado” e, assim como as demais operações da companhia na América do Norte, também terá a sucata metálica como fonte de matéria?prima, “o que assegurará à futura unidade produzir aço com baixa emissão de carbono”.

Atualmente, a Gerdau possui operações para produção de aços longos por meio de uma joint venture no México, e opera em duas unidades de produção e duas unidades downstream de aços especiais nos Estados Unidos.

“O potencial investimento reafirma o foco da companhia nas Américas e o compromisso em oferecer soluções e produtos inovadores em aço para seus stakeholders através de uma matriz produtiva sustentável”, diz em comunicado.