Gerdau e Newave Energia firmam acordo para instalar megausina solar em MG

Estadão Conteúdo 08/02/2024 - 18:07

A siderúrgica Gerdau e a Newave Energia, empresa controlada pela gestora Newave Capital e Gerdau Next, assinaram nesta quinta-feira, 8, um protocolo de instalação do Parque Solar Arinos, localizado em Arinos (MG).

O Parque Solar Arinos é um dos projetos incluídos na lista de investimentos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) anunciados, nesta quinta, pelo governo federal para o Estado de Minas Gerais. Para desenvolver a megausina solar, será necessário um total de R$ 1,5 bilhão em investimentos. A previsão é de que o empreendimento seja concluído no fim de 2024 e deve gerar aproximadamente 4 mil empregos diretos e indiretos.

O parque solar tem capacidade instalada para atingir a geração de 420 MWp (megawatt-pico) e incluirá uma subestação de energia. A capacidade fotovoltaica instalada na planta é o equivalente a 7% do consumo de energia anual da Gerdau no Brasil, tomando como base a produção de 2022, e prevê redução estimada de até 22.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) ao ano.

A previsão é que, da energia produzida, 30% seja direcionada para a produção de aço da Gerdau. O total corresponde a 34 MWm (megawatts médios), o equivalente ao consumo de uma usina com capacidade de 400 mil toneladas anuais. Segundo o presidente da siderúrgica, Gustavo Werneck, a ação deve trazer maior competitividade e sustentabilidade de suas operações.

“A Gerdau já possui uma das menores médias globais de emissão de gases do efeito estufa, sendo menor que a média mundial do setor do aço, e o parque solar Arinos contribuirá com o nosso compromisso de reduzir ainda mais nossas emissões de GEE”, disse o executivo.

Além disso, Werneck reforça que o aço com baixa emissão de carbono é um componente essencial para a descarbonização do planeta, uma vez que ele é fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e tecnologias de energia renovável.

A assinatura do acordo para a instalação do parque foi realizada durante uma cerimônia em Belo Horizonte, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do prefeito de Arinos, Marcílio Almeida, do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, e do diretor da Newave Energia, Claudio Ferreira.

