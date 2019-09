Gerdau diz que segue aberta ao diálogo com sindicato em São José dos Campos

A Gerdau confirmou que nesta sexta-feira houve manifestações sindicais em sua unidade em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e que a companhia “cumpre integralmente os acordos sindicais vigentes”. “A Gerdau informa que continua aberta ao diálogo, respeita o direito a manifestação e que o atendimento aos clientes segue normalizado”, segundo nota da siderúrgica gaúcha.

O Sindicato de São José dos Campos informou na manhã desta sexta que os trabalhadores dessa usina estão em greve em meio à campanha salarial.

O estopim para a paralisação foi, de acordo com o sindicato, a intenção da siderúrgica em acabar com o vale-alimentação dos trabalhadores, além da proposta de reajuste salarial inferior à inflação do período.