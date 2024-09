Gerdau destina R$ 44,3 milhões para ações de reconstrução do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 12:14 Para compartilhar:

A Gerdau anunciou a destinação de R$ 44,3 milhões para ações de suporte, recuperação e reconstrução do Rio Grande do Sul, Estado severamente afetado por enchentes em maio. Este montante se soma a uma contribuição superior a R$ 30 milhões realizada pela família Gerdau Johannpeter, através do Instituto Helda Gerdau, visando a recuperação do Estado.

Entre as ações, destaca-se o projeto “Reforma que Transforma”, que visa reformar residências de colaboradores afetados pelas chuvas, beneficiando 242 famílias, com um terço das reformas já concluídas. Além disso, a empresa forneceu itens de linha branca e assistência médica e psicológica aos colaboradores impactados.

A Gerdau também liderou a criação do fundo filantrópico RegeneraRS, em parceria com o Instituto Helda Gerdau e a Vale, para unir recursos do setor privado na reconstrução do Estado. O fundo, gerido pela Din4mo, já captou R$ 38 milhões, com contribuições significativas da Gerdau e da família Gerdau Johannpeter.

Outras iniciativas incluem a reconstrução de escolas, apoio a projetos de habitação, infraestrutura, doações de alimentos, itens de higiene e água potável, além de apoio ao empreendedorismo e voluntariado dos colaboradores da empresa. Essas ações refletem o compromisso da Gerdau em auxiliar na recuperação e fortalecimento do Rio Grande do Sul após as adversidades enfrentadas.