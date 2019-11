Gerdau confirma emissão de títulos no exterior no valor de US$ 500 milhões

A Gerdau confirmou a emissão de bonds no exterior no valor de US$ 500 milhões, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os papéis terão vencimento em 2030, com juros remuneratórios de 4,250% ao ano, e foram precificados a 98,973% de seu valor de face.

A emissão será realizada pela GUSAP III LP, com garantia da Gerdau, Gerdau Açominas e Gerdau Aços Longos.

A companhia realizou roadshow junto aos investidores estrangeiros nos últimos dias, tendo o Bradesco BBI, Bank of América Merrill Lynch e Mizuho como coordenadores. A S&P Global Ratings atribuiu rating BBB-.