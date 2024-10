Gerard Piqué fala sobre separação de Shakira: ‘A verdade não é contada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 7:46 Para compartilhar:

Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona, voltou a falar sobre a separação de Shakira, 47 anos. O atleta, de 37 anos, sugeriu que a versão pública da separação, anunciada pela cantora colombiana em 2022, ainda não foi totalmente revelada.

“No final, a verdade ou o que acontece ou ocorre não é contada da maneira que foi. Não posso controlar isso”, afirmou à CNN.

Piqué também falou sobre como tem encontrado paz após o fim do casamento. “O melhor é que no final estou cercado por meus entes queridos, minha família, meus amigos, as pessoas que realmente te conhecem. Elas sabem como você é e o que você faz, e isso me dá muita paz de espírito”, completou.

+ Shakira anuncia dois shows no Brasil em 2025

Desde o fim do relacionamento com a artista, Piqué assumiu um relacionamento com Clara Chía Martí, de 25 anos de idade. A moça, inclusive, foi apontada como pivô do rompimento na época.

O ex-atleta também refletiu sobre sua trajetória e se mostrou grato pela vida que construiu.

“Sinto-me privilegiado. A vida que tive — poder jogar no clube da minha vida por mais de 20 anos, ter dois filhos maravilhosos, ter uma família incrível. É incrível”, declarou.

Shakira, por sua vez, abordou o término do casamento em entrevista à GQ, revelando como tem se apoiado nos amigos. “Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor. Eu não sabia que era assim. A vida me tirou um marido, mas deu-me tantos amigos”, afirmou.

A cantora deu a entender que ainda está em um processo de cura: “Nunca me senti tão amada, tão querida, como pelos meus amigos. Há pessoas que me traíram, que me viraram as costas quando eu mais precisava delas. O processo de cura é longo e vai levar vários álbuns”.

Shakira e Piqué se conheceram em 2010 e oficializaram o relacionamento em 2011. Eles tiveram dois filhos, Milan e Sasha.