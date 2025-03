Geraldo Luís é demitido pela RedeTV! após 19 meses na emissora

O jornalista Geraldo Luís não é mais funcionário da RedeTV!. Ele foi demitido da emissora na tarde desta quinta-feira, 20, após os dois programas que ele comandava no canal saírem da grade. As informações são do site TV Pop.

Geraldo Luís foi desligado após 19 meses de casa. Segundo a publicação, com o cancelamento das duas atrações, “Geral do Povo” e “UltraPrêmio Show”, a emissora não tinha novos projetos para o apresentador e, então, a direção da emissora optou por rescindir o acordo com o jornalista.

Os dois programas apresentados por Geraldo Luís foram cancelados no início do mês ao perderem o patrocínio de uma famosa rede de farmácias, que desistiu do apoio devido aos baixos índices de audiência. Os investimentos migraram para outras produções da emissora, em ações de merchandising testemunhal e em horários arrendados ao decorrer do dia.

Ainda de acordo com o site TV Pop, a permanência do âncora no canal dependia de anunciantes para possíveis novos projetos, o que acabou não acontecendo.

Além da falta de patrocínio, teriam pesado contra Geraldo Luís as críticas à emissora nos bastidores.

“Nós chegamos a fazer o programa com seis, sete pessoas. Era um cenário simples, quase que um cenário de papelão. Que remetia à televisão quando era na sua essência, na veia. Eu e minha pequena equipe fizemos e tentamos fazer o melhor para entregar por vocês. E se nós erramos, erramos na tentativa de acertar, mas mais acertamos do que erramos”, afirmou o jornalista dias após o cancelamento dos programas.