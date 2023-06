‘Gerações’, produção da ESPN e Star+, destaca evolução do futebol feminino no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 20:35 Compartilhe

Com início em 20 de julho, a Copa do Mundo Feminina de Futebol é um dos grandes eventos esportivos do ano. A seleção brasileira se prepara para participar da competição e a ESPN e o Star+ apresentam a partir de segunda-feira, às 22 horas, a produção ‘Gerações’, que retrata a história e a evolução da modalidade no País.

“Gerações – A Evolução do Futebol Feminino no Brasil” tem a participação de Roseli, Formiga, Rosana, Andressa Alves e Tarciane, jogadoras marcantes de vários momentos do esporte, que trazem o olhar de cada geração e falam sobre as mudanças na modalidade e como ela foi utilizada como ferramenta para a transformação social.

O documentário tem 54 minutos de duração, distribuídos entre os anos de 1980 até 2020, com depoimentos em primeira pessoa das atletas e ex-profissionais. A proibição da prática do futebol para as mulheres de 1941 a 1970, o machismo e homofobia presentes na prática do esporte no Brasil e a luta das profissionais da modalidade para conquistar o respeito da sociedade e incentivos também são documentados.

Na primeira fase, o Brasil mede forças com o Panamá (24 de julho, às 8h), França (29 de julho, às 7h) e Jamaica (2 de agosto, às 7h). Nas oitavas, a Coreia do Sul pode aparecer no caminho da seleção.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias