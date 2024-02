Geração Z não confia em seus chefes para dar conselhos de carreira

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/02/2024 - 5:05 Para compartilhar:

Oferecer aos funcionários oportunidades de crescimento no local de trabalho pode ser fundamental para construir a lealdade, algo que muitos empregadores poderiam usar hoje em dia, numa era de maior desgaste e menor envolvimento.

Ao mesmo tempo, a geração mais jovem de trabalhadores da América espera aprender mais no trabalho do que os seus colegas mais experientes.

No entanto, dizem que não estão recebendo o apoio de que necessitam, de acordo com um novo inquérito, e quase metade deles confia mais nas ferramentas de inteligência artificial do que nos seus chefes quando se trata de traçar os seus caminhos.

Um estudo divulgado terça-feira pela plataforma de desenvolvimento de carreira INTOO explora como o apoio à progressão na carreira – e a falta dele – está impactando a força de trabalho de hoje, e descreve quantos trabalhadores lutam para progredir nas suas carreiras devido à falta de apoio dos seus empregadores.

Em todas as faixas etárias, 59% dos funcionários disseram aos entrevistados que a sua empresa “raramente” ou “nunca” os ajuda a explorar oportunidades de crescimento fora do seu departamento atual, e 46% dos trabalhadores disseram que o seu gestor não sabe como ajudá-los no desenvolvimento da sua carreira.

O estudo, realizado em parceria com a empresa de pesquisa Workplace Intelligence, concluiu que a Geração Z (com 26 anos ou menos – o grupo demográfico de colaboradores que mais cresce) se sente particularmente perdida, embora esses trabalhadores sejam os que mais beneficiam das oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento de carreira.

Dos trabalhadores mais jovens, 62% disseram que gostariam de falar mais frequentemente com o seu gestor sobre a sua carreira, mas o seu chefe está sempre ocupado.

Quarenta e sete por cento disseram que obtiveram melhores conselhos de carreira com ferramentas de IA como o ChatGPT do que com seus gerentes.

“A dependência da Geração Z em plataformas digitais para aconselhamento de carreira, incluindo ferramentas inovadoras como ChatGPT, aponta para um problema maior – um desejo por orientação que eles não encontram nas estruturas tradicionais de seus locais de trabalho”, disse o CRO da INTOO Mira Greenland à FOX Business. “Eles querem que as conversas sobre suas carreiras sejam tão dinâmicas e responsivas quanto a tecnologia com a qual cresceram.”

“As empresas devem se adaptar para atrair e reter esta nova onda de talentos”, disse ela. “Isso significa não apenas oferecer discussões mais frequentes e significativas sobre desenvolvimento de carreira, mas também repensar sua abordagem de orientação e apoio.”

A INTOO também entrevistou líderes de recursos humanos no estudo para saber a opinião deles sobre o que as atuais oportunidades de desenvolvimento de carreira poderiam significar para o mercado de trabalho.

As suas respostas pintaram um quadro sombrio de como poderá ser a retenção de trabalhadores num futuro próximo. Os líderes de RH previram que 30% dos funcionários de todas as faixas etárias e 44% dos funcionários da Geração Z provavelmente pedirão demissão nos próximos seis meses devido à falta de apoio para o desenvolvimento de suas carreiras.

