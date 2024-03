Geração Z enfrenta ‘epidemia de cegueira’ devido a falta de luz solar e excesso de smartphone

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/03/2024 - 22:07 Para compartilhar:

A Geração Z está ficando cada vez mais míope por ficar olhando para seus dispositivos eletrônicos o dia todo e enfrentará uma epidemia de cegueira se continuarem a ficar em casa enquanto são viciados em telefone, alerta um importante cirurgião oftalmologista em um novo estudo.

As taxas de miopia dispararam em todo o mundo, com um aumento de 46% no Reino Unido nas últimas três décadas, de acordo com o Daily Mail. Nos EUA, um estudo da Califórnia diz que a miopia aumentou uns impressionantes 59% entre os adolescentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), durante o período de 2020 e 2040, o número de brasileiros com alta miopia deve aumentar 84,8%, de 6,6 milhões para 12,2 milhões.

E os Zoomers enfrentam riscos crescentes de desenvolver sérios problemas de visão – até mesmo levando à cegueira – depois de perderem a luz solar natural durante a puberdade, relata o veículo.

Joern Jorgensen, cirurgião oftalmologista de renome mundial da Laser Eye Clinic London, alertou que a situação só vai piorar porque a Geração Z – pessoas nascidas entre meados da década de 1990 e meados da década de 2010 – não está recebendo dopamina suficiente.

Na retina, altos níveis de dopamina ajustam a visão para as condições de luz do dia. O tempo passado ao sol aumenta os níveis de dopamina, enquanto ficar em casa reduz a quantidade deste importante neurotransmissor – levando a sérios problemas oculares.

Enquanto isso, a quantidade de tempo gasto olhando para dispositivos eletrônicos a poucos centímetros de distância do rosto pode levar à miopia.

“Durante um período crítico das suas vidas, eles não recebem luz solar natural e isso, por sua vez, está a causar um aumento muito notável da miopia. É alarmante e o que estamos a ver é uma epidemia”, disse Jorgensen ao Daily Mail.

“Sair à luz do dia para jogar futebol, esportes de qualquer tipo ou apenas para brincar com os amigos provoca um processo químico que libera dopamina”, disse ele.

“Sabemos que é um inibidor do tipo de crescimento ocular que causa miopia. A parte horizontal do olho alonga-se e continua a crescer, dificultando a focagem”, explicou Jorgensen.

“Podemos encorajar as crianças a sair de casa e praticar mais desporto, mas não podemos reverter o que já aconteceu com as redes sociais a desempenhar um papel tão importante nas suas vidas”, continuou ele. “O segundo fator prejudicial é a quantidade de trabalho próximo que os jovens realizam, o que também é prejudicial.”

O especialista alertou que a miopia pode levar à cegueira em casos graves. A pandemia da COVID-19 manteve as crianças presas em casa e focadas nos ecrãs, o que acelerou ainda mais a tendência global de deterioração da visão, de acordo com um artigo de 2022 na Psychology Today .

Estudos na Califórnia e em Sydney, na Austrália, descobriram que o tempo passado ao ar livre estava fortemente ligado a um menor risco de miopia, de acordo com o veículo.

Os jovens provavelmente desenvolvem miopia mais cedo devido ao aumento do tempo de tela e à falta de exposição à luz solar – e não apenas por causa da genética.

“Estamos falando de [crianças] de 4 ou 5 anos de idade”, disse a Dra. Maria Liu, professora associada de optometria clínica da Universidade da Califórnia, Berkeley, à NPR .

Até 2030, 40% da população global será míope, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Segurar uma tela perto do rosto significa que os olhos piscam menos e compensam demais ao focar por horas – levando a um alongamento gradual do globo ocular e alterações nas lentes.

Casos graves de miopia entre jovens também aumentam a probabilidade de desenvolverem degeneração macular – uma das principais causas de cegueira – em 41%, informou o Daily Mail, citando estudos.





“Tratar a DMRI (degeneração macular relacionada à idade) é um dos maiores custos que o NHS enfrenta, é um grande desperdício de recursos”, disse Jorgensen, referindo-se ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

“Uma única injeção de Lucentis, que é usado para tratar a DMRI, custa £ 1.000 e o paciente precisa tomá-la todos os meses ou corre o risco de cegueira”, disse ele.

“A miopia grave também aumenta dramaticamente as chances de desenvolver outras doenças graves, como glaucoma e descolamento de retina”, disse o médico.

“É uma situação muito grave, estamos vendo casos de alta miopia 30 vezes mais frequentemente e isso desencadeia os quatro fatores causadores de doenças oculares, catarata, glaucoma, descolamento de retina e DMRI”, acrescentou.

Dr. Irfan Jeeva, do Hospital Pinderfields em Wakefield, West Yorkshire, disse que mais jovens precisam de óculos devido à sua exposição a dispositivos digitais.

“Ainda estamos aprendendo sobre isso, mas há dados suficientes para eu acreditar que o aumento da exposição à tela pode afetar sua saúde visual, mental, física e emocional”, disse Jeeva à BBC Look North.

“As telas são bastante viciantes. Eles têm um mecanismo interno de recompensa que faz você querer passar mais tempo com eles”, disse ele.

A Coalizão Global de Conscientização sobre a Miopia descobriu que 52% das crianças brincam menos ao ar livre do que seus pais quando eram jovens.

No ano passado, o Myopia Focus lançou uma petição pedindo mais financiamento do NHS para tratar a miopia entre as crianças.

“Devido às mudanças no estilo de vida, um número crescente de pessoas corre um risco maior de desenvolver doenças que ameaçam a visão associadas à miopia. Isto não deve mais ser considerado uma ameaça potencial – é muito real”, disse Jason Higginbotham, optometrista que iniciou a campanha, ao Daily Mail.

“Queremos pressionar os ministros para que façam algo a respeito agora. Quanto mais cedo a terapia começar, menor será a probabilidade de seu filho correr o risco de perda de visão no futuro. Precisamos que o governo aja”, disse ele.

Liu, professor associado de optometria clínica na UC-Berkeley, incentivou os pais a limitar o tempo de tela e fazer com que seus filhos brinquem ao ar livre tanto quanto possível.





“Eles precisam brincar com brinquedos de verdade”, disse Liu à NPR. “Eles precisam se envolver na vida real ao ar livre.”

