Geração Z: 57% acrediram que “podem facilmente fazer carreira como influenciadores”

Uma nova pesquisa descobriu que 57% dos membros da Geração Z disseram que abandonariam seu trabalho diário para se tornarem influenciadores se tivessem a chance.

A empresa de inteligência de decisão Morning Consult divulgou seu relatório de marca de setembro de 2023 , que, após pesquisar mais de 2.200 adultos norte-americanos e membros da geração Z com idades entre 13 e 26 anos que são ativos nas redes sociais, concluiu que “os comportamentos e atitudes do consumidor podem estar em constante evolução, mas o fascínio de influenciadores – e a atração de se tornar um – permanece notável.

Quase 60% dos entrevistados da Geração Z – que nasceram entre 1997 e 2012 – disseram que aceitariam o cargo de influenciador de mídia social em vez de seu trabalho atual, enquanto 41% dos adultos optariam pela função, em que as pessoas ganham dinheiro para postar. fotos e vídeos endossando um produto ou serviço.

Dos membros da Geração Z, 53% acreditam que ser um influenciador é uma escolha de carreira respeitável, e três em cada 10 adolescentes e jovens adultos disseram que pagariam para se tornarem influenciadores.

Para os membros da Geração Z que se tornariam influenciadores, 22% disseram que postariam sobre jogos, enquanto 10% fantasiam em endossar produtos de beleza e cuidados com a pele.

Os jovens disseram que estariam menos interessados ​​em ser influenciadores com um nicho em bebidas, design de casa, política ou causas sociais, descobriu a pesquisa da Morning Consult.

A maioria dos adultos, por sua vez, não sabe sobre o que postariam, seguidos por 13% que disseram que criariam conteúdo alimentar e 8% que compartilhariam postagens sobre música.

Ellyn Briggs, analista de marcas da Morning Consult, disse à CNBC que o TikTok faz com que a influência pareça uma carreira mais plausível do que nunca, graças ao seu “conteúdo simples, direto para a câmera e com pouca edição”.

O TikTok “ampliou a quantidade de pessoas que sentem que influenciar é acessível para elas”, acrescentou Briggs, que disse que os resultados da pesquisa mostram que a geração Z “acredita que as pessoas podem facilmente fazer carreira como influenciadores”.

Briggs atribuiu o desejo dos jovens de influenciar à capacidade de ganhar dinheiro, trabalhar em horários flexíveis e realizar tarefas divertidas.

E à medida que cresceu o interesse em se tornar um influenciador, também cresceu a confiança dos usuários das redes sociais nos endossantes online.

Impressionantes 61% dos entrevistados da Geração Z e da geração Y disseram que confiam nos influenciadores das redes sociais – um aumento em relação aos 51% que confiavam nesses usuários altamente seguidos em 2019.

