Geração 85 ganha espaço no primeiro jogo de Dorival à frente do Flamengo Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís estiveram em campo contra o Internacional, no último sábado, em partida que marcou a estreia de Dorival Júnior no Flamengo

A Geração 85 ganhou espaço no primeiro jogo de Dorival Júnior à frente do Flamengo. No último sábado, Diego Alves, Filipe Luís – estes titulares – e Diego Ribas estiveram em campo na derrota por 3 a 1 para o Internacional, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.





Cabe lembrar que, à exceção de Filipe Luís, os demais jogadores haviam perdido espaço com o técnico Paulo Sousa. O caso que mais chamou a atenção foi o de Diego Alves. Antes titular absoluto do Flamengo, o goleiro virou a terceira opção depois da chegada de Santos, que foi comprado junto ao Athletico-PR.

O jogo do último sábado, inclusive, foi apenas o terceiro de Diego Alves em 2022. Nesta temporada, ele havia atuado apenas nas partidas contra o Madureira e o Resende, ambas válidas pelo Campeonato Carioca.

Diego Ribas, por sua vez, também perdeu espaço, porém já foi mais utilizado em comparação com o xará. No total, o meia disputou 13 das 35 partidas do Flamengo neste ano. Seu último jogo havia sido contra o Sporting Cristal, pela Copa Libertadores, no dia 24 de maio.

Já a última partida de Diego como titular aconteceu no dia 11 de maio. Na ocasião, o Flamengo venceu o Altos-PI, em Volta Redonda, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Paulo Sousa mandou a campo uma equipe mista naquele jogo.

Por fim, Filipe Luís é o jogador da geração que mais atuou no ano. No total, o lateral-esquerdo disputou 21 partidas e já soma mais de 1.400 minutos dentro de campo nesta temporada.

Entretanto, cabe recordar que Filipe Luís teve uma lesão grau 2 do músculo solear da panturrilha esquerda durante o jogo contra o Botafogo, no dia 08 de maio. Assim, ele só voltou a ficar à disposição de Paulo Sousa no fim do mês e viu Ayrton Lucas ganhar minutos como titular da lateral-esquerda.

Inclusive, mesmo quando Filipe Luís se recuperou da lesão, Ayrton Lucas foi mantido como titular – por outro lado, ainda assim, o experiente camisa 16 entrou em duas das três partidas em que esteve no banco.

Com o trio da geração 85 à disposição de Dorival, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h30, para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.