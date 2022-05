Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, divulga fotos da filha: ‘Bella Esmeralda’

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, divulga fotos da filha: ‘Bella Esmeralda’

Nascida no último dia 18 de abril, Esmeralda, filha caçula de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, foi registrada em cliques pela mãe nas redes socias.





“Bella Esmeralda 18/04/22”, escreveu a modelo.

Com nome de pedra preciosa, Esmeralda veio ao mundo e ajudou os pais a superar a perda de seu irmão gêmeo. Um dos gêmeos, um menino, não resistiu e morreu no mesmo dia do nascimento. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

“Lar doce lar. Gio e nossa filhinha estão finalmente juntos conosco. Queremos agradecer todas as palavras e gestos gentis. O apoio de vocês é muito importante e todos nós sentimos o amor e respeito que vocês por nossa família. Agora é hora de ser grato pela vida que acabamos de receber neste mundo. 🙏🏻❤️🙏🏻”, desabafou Georgina ao lado dos filhos e do jogador dias após o nascimento de Esmeralda.

Cristiano Ronaldo também lamentou a perda do filho, mas ressaltou que a vinda de Esmeralda daria forças para a família continuar a viver.