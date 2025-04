Georgieva, do FMI, diz que tarifas representam risco significativo para perspectiva global

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que o organismo internacional ainda avalia as implicações macroeconômicas das medidas tarifárias anunciadas ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Mas elas representam claramente um risco significativo para as perspectivas globais em um momento de crescimento lento”, disse Georgieva em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 3.

“É importante evitar medidas que possam prejudicar ainda mais a economia mundial”, pontuou. A dirigente apelou para que os Estados Unidos e seus parceiros comerciais trabalhem de forma construtiva para resolver as tensões comerciais e reduzir a incerteza.

O FMI compartilhará os resultados da avaliação sobre as implicações das tarifas no relatório Perspectiva Econômica Global, que será publicado por ocasião das reuniões de Primavera do FMI/Banco Mundial no final deste mês.

Em relatório divulgado em janeiro, o FMI elevou as projeções para o crescimento global graças ao dinamismo da economia americana. O fundo projetou crescimento global de 3,3% tanto em 2025 como em 2026, abaixo da média histórica (2000-2019) de 3,7%. Para os EUA, expansão projetada foi de 2,7% neste ano e de 2,1% em 2026.