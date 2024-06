Geórgia vence Portugal (2-0) e vai às oitavas da Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2024 - 19:07 Para compartilhar:

A Geórgia, estreante na Eurocopa, se garantiu nas oitavas de final ao vencer Portugal (já classificado) por 2 a 0 nesta quarta-feira (26), em Gelsenkirchen, na terceira e última rodada do Grupo F.

Khvicha Kvaratskhelia (2′) e Georges Mikautadze (57′ de pênalti) marcaram os gols da seleção georgiana, que enfrentará a Espanha na próxima fase. Portugal jogará contra a Eslovênia.

Kvaratskhelia foi eleito o melhor jogador da partida: “Não existe prêmio individual hoje, foi a equipe. Provamos para todo o mundo que podemos jogar. Estamos felizes, mas a manhã vamos começar a pensar no próximo jogo.

– Gol relâmpago –

“Patinho feio” do torneio, a Geórgia já tinha surpreendido com o bom desempenho contra a Turquia (também classificada na chave), apesar da derrota por 3 a 1, e no empate em 1 a 1 com a República Tcheca. Desta vez, só a vitória contra Portugal colocaria a equipe nas oitavas de final.

E o plano foi executado com perfeição. Praticamente no primeiro lance da partida, o zagueiro António Silva errou passe e Mikautadze aproveitou para servir Kvaratskhelia, que invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar.

Depois do gol, o panorama do jogo ficou definido: a Geórgia, muito organizada, compactou suas linhas e passou a apostar nos contra-ataques.

“Começamos com muito pouca intensidade. A Geórgia precisava de um gol rápido e conseguiu. Depois tentamos, mas o goleiro teve uma grande atuação. A vitória deles foi merecida”, declarou o técnico da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez.

– Bomba de Cristiano Ronaldo –

O astro Cristiano Ronaldo, que fez seu 50º jogo pela Euro desde que estreou na edição de 2004, teve a primeira chance de Portugal em uma cobrança de falta a 30 metros do gol (17′). O camisa 7 soltou uma bomba de 130 km/h e obrigou o goleiro Giorgi Mamardashvili a fazer uma grande defesa.

No total, Portugal finalizou 11 vezes no primeiro tempo, com 71% de posse de bola. Mas a Geórgia não sentia a pressão.

Cristiano, que recebeu cartão amarelo por reclamar de um puxão de camisa dentro da área em que a arbitragem não marcou pênalti, tentou mais uma vez no início da segunda etapa em um chute que a defesa desviou (47′).

– Pênalti para a Geórgia –

O domínio português se tornou um autêntico cerco à área georgiana. Mamardashvili fez uma defesa espetacular em batida colocada de Diogo Dalot de fora da área (54′).

Mas tudo mudou quando o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar no vídeo o início da jogada na área portuguesa, onde Luka Lochoshvili foi atingido por António Silva. Pênalti para a Geórgia.

Mikautadze bateu no canto esquerdo do goleiro Diogo Costa para se tornar o artilheiro da Euro com três gols.

Com a seleção georgiana a caminho de fazer história, Martínez decidiu dar descanso a Cristiano Ronaldo, que foi substituído pelo atacante Gonçalo Ramos (65′).

Apesar de terem mostrado força nas duas primeiras rodadas, os portugueses se despedem da fase de grupos com uma derrota inesperada. Mas a verdadeira Eurocopa vai começar nas oitavas de final.

