AFP - 22/06/2024 - 12:10

A seleção da República Tcheca empatou em 1 a 1 com a Geórgia neste sábado (22), em Hamburgo, pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa.

Com este resultado, georgianos e tchecos se mantêm com chances de classificação para as oitavas de final como terceiros colocados da chave, no momento liderada por Turquia e Portugal.

