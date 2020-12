Geórgia certifica novamente vitória de Biden no estado

WASHINGTON, 7 DEZ (ANSA) – O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, certificou nesta segunda-feira (7) mais uma vez a vitória do democrata Joe Biden no estado durante as eleições de 3 de novembro, após nova recontagem dos votos.

As autoridades locais já haviam confirmado a derrota do presidente Donald Trump no último dia 20 de novembro. No entanto, a equipe legal do republicano pediu uma segunda recontagem das cédulas, na tentativa de colocar em xeque o resultado do pleito.

Apesar da nova apuração, Biden foi certificado como o vencedor da eleição presidencial na Geórgia, estado que garante 16 delegados do colégio eleitoral para o ex-vice de Barack Obama.

“Contamos as cédulas três vezes e os resultados permaneceram inalterados”, anunciou Raffensperger durante coletiva. De acordo com o site oficial do estado, a vantagem de Biden continua sendo de cerca de 12 mil votos.

Com o resultado nesse território americano, Biden se torna o primeiro democrata a vencer na Geórgia desde 1992, quando Bill Clinton triunfou na região.

No total, o próximo presidente dos Estados Unidos teve 7 milhões de votos a mais do que Trump e venceu por 306 a 232 delegados, segundo os resultados projetados pelos veículos de imprensa americanos.

As últimas certificações devem ser feitas até o fim desta semana, enquanto que e a oficialização da vitória de Biden será realizada na próxima semana. (ANSA)

Veja também