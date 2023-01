Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 15:39 Compartilhe





Após três anos, o goleiro Georgemy está de casa nova no futebol brasileiro. Destaque do Vila Nova nas últimas temporadas, o camisa 1 chega para defender o Grêmio Novorizontino no Paulistão A2 e no Brasileirão da Série B deste ano. Aos 27 anos, ele está confiante para este novo desafio.

– Estamos confiantes e vamos buscar fazer um grande campeonato. A adaptação foi muito rápida. Fui muito bem recebido. Temos excelentes profissionais que tem nos dado todo o suporte para podermos desempenhar bem nos treinamentos e jogos – declarou.

O primeiro desafio de Georgemy com o Grêmio Novorizontino será neste domingo (15). Pela primeira rodada do Paulistão A2, o goleiro e os demais companheiros de time vão enfrentar a Portuguesa Santista, em Santos, a partir das 10h. Sobre isso, Georgemy destaca a competitividade da competição paulista e projeta a briga pelo acesso com o Tigre.





– Estamos na reta final de preparação. Foram dias de muito trabalho e aprendizado. É um dos maiores campeonatos estaduais que temos no Brasil e vamos buscar colocar o Grêmio Novorizontino de volta na elite estadual – finalizou

