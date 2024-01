George Santos vai a New Hampshire para comício de Donald Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 24 JAN (ANSA) – George Santos, o deputado republicano de Nova York envolvido em uma série de polêmicas sobre negócios obscuros e investigado por diversos crimes, foi a Nashua, em New Hampshire, para participar do comício de vitória de Donald Trump nas prévias do estado nesta quarta-feira (24).

“Sou republicano, apoiarei qualquer candidato que obtenha a nomeação. Gosto do Donald, gosto da Nikki [Haley, que disputa a nomeação com Trump]”, afirmou em resposta às perguntas dos jornalistas.

Quando questionado se estaria interessado em concorrer ao cargo de vice-presidente, o deputado respondeu com um sorriso: “Eu, vice-presidente? Tenho apenas 35 anos”.

Filho de pais brasileiros, George Santos teve o mandato de deputado cassado pelo Congresso americano em dezembro de 2023, o primeiro caso de expulsão da Casa em 20 anos.

Em maio do mesmo mês, ele chegou a ser preso, respondendo por 13 acusações, incluindo roubo de fundos públicos, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e falsas declarações.

Ele negou as acusações e se disse vítima de perseguição política. Entre os escândalos, ele teria usado doações para sua campanha em procedimentos estéticos e assinaturas do site adulto Onlyfans.

Ele também teria recebido benefícios indevidos durante a pandemia e é acusado de fraude financeira e roubo de identidade.

No Brasil, em maio de 2023, ele fez um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e confessou que cometeu fraude em um processo que respondia desde 2008.

Ele era acusado de usar cheques roubados de um idoso que sua mãe cuidava em Niterói para comprar sapatos. Ao todo, ele gastou mais de R$ 2,1 mil. (ANSA).

