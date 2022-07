George Russell (Mercedes) conquista pole do GP da Hungria, a 1ª de sua carreira

O piloto britânico George Russell (Mercedes) conquistou a primeira pole position de sua carreira neste sábado, durante a classificação para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, à frente do espanhol Carlos Sainz.







Russell conseguiu também a primeira pole para a Mercedes nesta temporada, depois de um início difícil para o atual campeão mundial de construtores.

A segunda fila desta 13ª prova da temporada será composta pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e pelo também britânico Lando Norris (McLaren).

Atrás, na terceira fila, vão largar as Alpines do francês Esteban Ocon (5º), que conseguiu a primeira vitória da carreira nesta pista na temporada passada, e do espanhol Fernando Alonso (6º). Atrás, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) largará da sétima posição à frente de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), oitavo.

– Verstappen décimo –

Max Verstappen, que lidera o campeonato com uma sólida vantagem, largará domingo de uma decepcionante décima posição atrás de Daniel Ricciardo (McLaren), nono colocado.

“Não sei exatamente o que aconteceu, saí dos boxes (pouco antes do final da sessão) e o carro não tinha potência”, explicou um “frustrado” Verstappen.

Com 12 das 22 corridas já disputadas, Verstappen tem 63 pontos de vantagem sobre Leclerc, seu perseguidor mais próximo. O monegasco foi o grande perdedor do GP da França no último fim de semana, no qual saiu da pista devido após cometer um erro pilotando seu carro e teve que abandonar no momento em que liderava a corrida com certa tranquilidade.

Em Hungaroring, um circuito curto, tortuoso e pouco propício a ultrapassagens, o piloto da ‘Scuderia’ tem diante de si a oportunidade de reduzir ao máximo a distância em pontos em relação ao piloto holandês, antes da pausa do campeonato.

“Ontem foi provavelmente nossa sexta-feira mais difícil de toda a temporada, ainda estávamos às 23h, comendo nossas cabeças, perdidos”, explicou o ‘poleman’ do dia.

“Voltar 24 horas depois e conquistar a pole não é pouca coisa”, acrescentou.

Desde o início da temporada, a alemã Mercedes vem tentando superar os problemas que a impedem de rivalizar com Red Bull e Ferrari.

Perguntado se esta pole position, que traz uma lufada de ar fresco seria um sinal de retorno ao topo, Russell mostrou humildade: “Não sei, para ser honesto, porque temos que olhar e entender de onde vem essa volta”, disse ele.

É bom lembrar que Hungaroring é também um circuito que traz ótimas lembranças para o outro piloto da escuderia, Lewis Hamilton, que venceu oito vezes (um recorde).

— Grid de largada do GP da Hungria de Fórmula 1:

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

2ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

5ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

7ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

9ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

10ª fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

– Classificação do Q3

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:17.377

2. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:17.421

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.567

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.769

5. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:18.018

6. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:18.078

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.142

8. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:18.157

9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.379

10. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:18.823

