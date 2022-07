George Russell (Mercedes) conquista pole do GP da Hungria, a 1ª de sua carreira

O piloto britânico George Russell (Mercedes) conquistou a primeira pole position de sua carreira neste sábado, durante a classificação para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, à frente do espanhol Carlos Sainz.







Russell conseguiu também a primeira pole para a Mercedes nesta temporada, depois de um início difícil para o atual campeão mundial de construtores.

A segunda fila desta 13ª prova da temporada será composta pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e pelo também britânico Lando Norris (McLaren).

Atrás, na terceira fila, vão largar as Alpines do francês Esteban Ocon (5º), que conseguiu a primeira vitória da carreira nesta pista na temporada passada, e do espanhol Fernando Alonso (6º). Atrás, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) largará da sétima posição à frente de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), oitavo.

Max Verstappen, que lidera o campeonato com uma sólida vantagem, largará domingo de uma decepcionante décima posição atrás de Daniel Ricciardo (McLaren), nono colocado.

Com 12 das 22 corridas já disputadas, Verstappen tem 63 pontos de vantagem sobre Leclerc, seu perseguidor mais próximo. O monegasco foi o grande perdedor do GP da França no último fim de semana, no qual saiu da pista devido após cometer um erro pilotando seu carro e teve que abandonar no momento em que liderava a corrida com certa tranquilidade.

Em Hungaroring, um circuito curto, tortuoso e pouco propício a ultrapassagens, o piloto da ‘Scuderia’ tem diante de si a oportunidade de reduzir ao máximo a distância em pontos em relação ao piloto holandês, antes da pausa do campeonato.

— Grid de largada do GP da Hungria de Fórmula 1:

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

2ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

5ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

7ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

9ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

10ª fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

– Classificação do Q3

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:17.377

2. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:17.421

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.567

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.769

5. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:18.018

6. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:18.078

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.142

8. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:18.157

9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.379

10. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:18.823

hdy/dam/iga/aam