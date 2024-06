George Russell faz a pole position do GP do Canadá de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2024 - 18:15 Para compartilhar:

George Russel (Mercedes) fez neste sábado (8) a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 com o mesmo tempo de Max Verstappen (Red Bull), que vai largar na segunda posição por ter marcado sua melhor volta depois do britânico.

O treino de classificação para a corrida em Montreal foi catastrófico para a Ferrari, cujos pilotos, o monegasco Charles Leclerc (11º lugar) e o espanhol Carlos Sainz (12º), ficaram fora do Q3.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) foi outra surpresa negativa ao ser eliminado no Q1 e vai largar na 16ª colocação.

nb-gbv/cl/cb