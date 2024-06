George Russell faz a pole position do GP do Canadá de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2024 - 19:49 Para compartilhar:

O piloto britânico George Russel (Mercedes) fez a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, depois de marcar o mesmo tempo que o holandês Max Verstappen (Red Bull) no treino de classificação disputado neste sábado (8), no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Verstappen, atual tricampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, vai largar na segunda posição no domingo por ter feito sua melhor volta depois de Russell.

“Fazia muito tempo que não me sentia assim!”, disse Russel. “Estávamos há muito tempo sem estar na luta e o trabalho duro de toda equipe enfim deu resultado”.

“Hoje fomos muito rápidos”, acrescentou o britânico, que conseguiu a segunda pole de sua carreira, depois da Hungria em 2022.

Russell, confortável na pista durante todo o fim de semana, já tinha sido o mais rápido no Q2. Seu melhor tempo foi marcado na metade do Q3, enquanto Verstappen só conseguiu alcançá-lo nos segundos finais.

“É o que é”, disse o holandês, que teve vários problemas durante os treinos livres.

“Antes do treino de classificação, já tinha aceitado” que não faria a pole, reconheceu o tricampeão mundial.

O terceiro será o britânico Lando Norris (McLaren), enquanto os veteranos Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes) serão sexto e sétimo.

– Fiascos de Ferrari e Pérez –

O dia foi catastrófico para a Ferrari, cujos pilotos, o monegasco Charles Leclerc (11º lugar) e o espanhol Carlos Sainz (12º), ficaram fora do Q3.

Foi a primeira vez desde o GP da Bélgica de 2021 que a escuderia italiana não colocou um carro na parte final do treino de classificação.

Leclerc chegava a Montreal como vencedor da corrida anterior, em Mônaco, onde Sainz também subiu no pódio, na terceira posição.

Na classificação geral, o monegasco é o segundo colocado a 31 pontos do líder Verstappen. Russel é o sétimo.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) foi outra surpresa negativa, ao ser eliminado no Q1, e vai largar na 16ª colocação.

“A classificação foi basicamente um desastre total”, lamentou Pérez após o treino.

— Grid de largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

5ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

6ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

7ª fila:

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

9ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) *

(*): Ocon foi o 18º no treino de classificação, mas vai largar na 20ª e última posição porque recebeu uma punição por causar um acidente durante o Grande Prêmio de Mônaco, há duas semanas.

