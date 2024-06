George Russell faz a pole position do GP do Canadá de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2024 - 18:44 Para compartilhar:

O piloto britânico George Russel (Mercedes) fez a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, depois de marcar o mesmo tempo que o holandês Max Verstappen (Red Bull) no treino de classificação disputado neste sábado (8), no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Verstappen, atual tricampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, vai largar na segunda posição no domingo por ter feito sua melhor volta depois de Russell.

O terceiro será o britânico Lando Norris (McLaren), enquanto os veteranos Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes) serão sexto e sétimo.

O dia foi catastrófico para a Ferrari, cujos pilotos, o monegasco Charles Leclerc (11º lugar) e o espanhol Carlos Sainz (12º), ficaram fora do Q3.

Leclerc chegava a Montreal como vencedor da corrida anterior, em Mônaco, onde Sainz também subiu no pódio, na terceira posição.

Na classificação geral, o monegasco é o segundo colocado a 31 pontos do líder Verstappen. Russel é o sétimo.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) foi outra surpresa negativa, ao ser eliminado no Q1, e vai largar na 16ª colocação.

“A classificação foi basicamente um desastre total”, lamentou Pérez após o treino.

