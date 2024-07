George Russell faz a ‘pole position’ do GP da Inglaterra de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2024 - 13:25 Para compartilhar:

O piloto britânico George Russell (Mercedes) vai largar na ‘pole position’ no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (6), no circuito de Silverstone.

O público local também pôde comemorar o desempenho dos compatriotas Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), que terminaram na segunda e terceira posições, respectivamente.

O holandês Max Verstappen, atual tricampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, teve que se contentar com a quarta colocação do grid.

Russell, que no domingo passado venceu o GP da Áustria, conseguiu assim sua terceira ‘pole’ na carreira e a segunda em um mês, depois de largar na frente na etapa do Canadá, no início de junho.

“No início da temporada não podia nem sonhar em fazer a ‘pole’ aqui e hoje fomos primeiro e segundo, com Lewis. E Lando ficando em terceiro, é incrível”, ressaltou o piloto da Mercedes.

Verstappen, que saiu da pista e acabou na caixa de brita no Q2, limitou os danos fazendo o quarto melhor tempo, a quatro décimos de Russell.

O holandês superou por muito pouco a segunda McLaren, do australiano Oscar Piastri, enquanto o alemão Nico Hülkenberg confirmou seu potencial nos treinos de classificação terminando na sexta posição, à frente da Ferrari do espanhol Carlos Sainz, sétimo.

Em dificuldades nas últimas semanas, a tradicional escuderia italiana não consegue recuperar o bom momento do início da temporada, como demonstra a 11ª colocação do monegasco Charles Leclerc.

O canadense Lance Stroll (Aston Martin, 8º), o tailandês Alex Albon (Williams, 9º) e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin, 10º) completam o Top 10.

A grande decepção do dia foi o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que saiu da pista no Q1, incidente que motivou uma bandeira vermelha.

Preso na caixa de brita, Pérez não pode continuar e vai largar em penúltimo, o que o deixa em situação muito difícil para pontuar na corrida de domingo.

O francês Pierre Gasly (Alpine) será o único atrás do mexicano da Red Bull, depois de receber uma punição por ter trocado o motor de seu carro antes do GP da Inglaterra.

— Grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1:

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

4ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

6ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

7ª fila :

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

8ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

9ª fila:

Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

10ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Pierre Gasly Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

