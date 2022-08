George Foreman é acusado de assédio sexual por duas mulheres nos EUA

admin3 24/08/2022 - 23:31 Compartilhe

Campeão mundial e um dos grandes nomes da história do boxe, George Foreman foi acusado de abuso sexual nos Estados Unidos. De acordo com o site ‘TMZ’, duas mulheres entraram com ação contra o ex-lutador na última quarta-feira, em Los Angeles.

As mulheres, que na época do ocorrido, eram menores de idade, conheceram Foreman através dos pais, na década de 1960. As duas foram identificadas como Gwen e Denise, que afirmou que o ex-lutador a comprava sorvete e a colocava para sentar no colo quando a mulher tinha apenas oito anos.

Gwen, por sua vez, disse que quando tinha 15 anos, foi abusada e molestada por Foreman. As duas afirmaram que um amigo em comum confrontou o ex-lutador sobre as acusações e que o ex-atleta ‘não as negou’. No entanto a ‘TMZ’, o ex-campeão desmentiu as acusações.

– Nos últimos seis meses, duas mulheres tentaram extorquir milhões de dólares cada uma de mim e de minha família. Elas estão alegando falsamente que eu as abusei sexualmente há mais de 45 anos na década de 1970. Nego inflexível e categoricamente essas alegações – começou Foreman.

– Sou, e sempre serei, guiado por minha fé e confiança em Deus. Trabalharei com meus advogados para expor total e verdadeiramente o esquema de meus acusadores e me defender no tribunal. Não provoco brigas, mas eu também não fujo delas – emendou.

