George e André perdem para dupla cubana no vôlei de praia em Paris

Os brasileiros George e André foram derrotados no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris pela dupla cubana formada por Alayo e Díaz nesta terça-feira (30) por 2 sets a 0, com parciais de 21-13 e 21-18, em 39 minutos de partida.

Com a derrota, a dupla brasileira, número 2 no ranking mundial, cai para a para a segunda colocação do grupo D com três pontos, um a menos que os cubanos, praticamente classificados.

Para avançarem ao mata-mata, George e André precisam vencer os americanos Partain e Benesh na última rodada da chave, em confronto direto pela classificação, que será disputado na próxima quinta-feira, às 10h00 (horário de Brasília).

