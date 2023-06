George Clooney retorna para Itália e passeia na Sicília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 10:50 Compartilhe

PALERMO, 19 JUN (ANSA) – O ator norte-americano George Clooney retornou para a Itália no último fim de semana para participar de uma festa de aniversário em uma mansão entre as cidades de Noto e Rosolini, no sul do país.

Além da celebração, o artista aproveitou a ocasião para passear em Marzamemi, uma das joias turísticas da região da Sicília, ao lado da esposa, Amal Alamuddin.

O casal, principalmente Clooney, foi tietado por diversos moradores e turistas. Muito sorridente, o ator tirou selfies e distribuiu autógrafos.

O astro participou da festa de aniversário de 50 anos da empresária britânica Charlotte Tilbury, uma das maquiadoras mais famosas do mundo.

Além de Clooney e Amal, outros famosos estiveram na comemoração, como Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell.

(ANSA).

