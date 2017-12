Genro de Trump teria pedido que Flynn entrasse em contato com autoridades russas

Um membro da equipe de transição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o genro e assessor sênior do presidente, Jared Kushner, é o “importante funcionário da equipe de transição” que é comentado nos documentos judiciais arquivados da delação premiada do ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Flynn.

O membro da equipe de transição, que confirmou à Associated Press que Kushner era a pessoa que ordenou a Flynn que entrasse em contato com autoridades russas, falou sob condição de anonimato.

De acordo com documentos do tribunal arquivados nesta sexta-feira em conexão com a declaração de culpa de Flynn, o “importante funcionário da equipe de transição” teria pedido que Flynn entrasse em contato com governos estrangeiros, incluindo a Rússia, sobre uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os assentamentos israelenses. Fonte: Associated Press.