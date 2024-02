Genro de chefão mafioso italiano Totò Riina é preso em Malta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/02/2024 - 15:01 Para compartilhar:

VALETA, 8 FEV (ANSA) – Antonio Ciavarello, genro do falecido chefão da máfia Salvatore “Totò” Riina, foi preso na manhã desta quinta-feira (8), em Malta.

A operação cumpriu um mandado europeu de captura emitido pelo Tribunal de Brindisi ainda em janeiro de 2022.

Desde então, o homem estava foragido.

As informações foram dadas à ANSA por fontes do Ministério do Interior maltês.

Após semanas de investigações, a polícia individuou a casa de Ciavarello em Mosta, na ilha de Malta.

Em juízo, o homem confirmou sua identidade e concordou em ser enviado à Itália.

O mafioso da Cosa Nostra morreu em 2017, aos 87 anos, após 24 anos preso no rígido regime conhecido como “41 bis”, com isolamento total.

Com codinome “A Besta” por sua brutalidade, Riina cumpria pena perpétua por uma série de crimes, incluindo os assassinatos dos magistrados antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

