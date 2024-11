Genoa oficializa Patrick Vieira como novo treinador

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 12:26 Para compartilhar:

GÊNOVA, 20 NOV (ANSA) – O Genoa oficializou nesta quarta-feira (20) a contratação de Patrick Vieira como seu novo técnico.

Campeão do mundo em 1998, o ex-jogador francês substitui Alberto Gilardino, demitido na última terça (19) devido ao mau desempenho do clube, que é o 17º colocado na Série A da Itália, uma posição acima da zona de rebaixamento, com 10 pontos em 12 rodadas.

A demissão, no entanto, é contestada pela torcida, que acusa a diretoria de não apresentar justificativas para remover o técnico que levou a equipe de volta à primeira divisão e que fez uma temporada segura em 2023/24.

Enquanto isso, Vieira já comandou o primeiro treinamento no CT do Genoa e será apresentado oficialmente na coletiva de imprensa do próximo sábado (23), véspera da partida contra o Cagliari em casa.

Com passagens como jogador por Milan, Arsenal, Juventus, Inter de Milão e Manchester City, o francês coleciona trabalhos como treinador no New York City, Nice, Crystal Palace e Strasbourg, sem obter títulos. (ANSA).