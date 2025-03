Genoa lança uniforme em homenagem ao Boca Juniors

GENOVA, 26 MAR (ANSA) – O Genoa, eneacampeão italiano, voltou a homenagear a Argentina ao lançar um uniforme muito semelhante ao do Boca Juniors, equipe fundada por imigrantes de Gênova.

Produzida pela Kappa, a nova quarta camisa do rossoblù é predominantemente azul com uma grande faixa amarela na parte central. A peça celebra a conexão histórica com o time sul-americano e homenageia os 120 anos do hexacampeão da Copa Libertadores da América.

A camisa inclui o termo “Zeneixi” na gola, uma mistura do dialeto genovês com o jeito argentino de dizer a mais popular alcunha do Boca Juniors: xeneize.

A quarta camisa genovesa está disponível a partir desta quarta-feira (26) e custa pelo menos 120 euros (R$ 740). (ANSA).