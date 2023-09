Genoa goleia e complica ainda mais a Roma de Mourinho

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2023 - 18:58 Compartilhe

A Roma foi atropelada em sua visita ao Genoa: a equipe do técnico português José Mourinho sofreu uma goleada por 4 a 1 nesta quinta-feira (28), no encerramento da 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Esta é a terceira derrota romanista na temporada, sendo que a equipe conseguiu vencer apenas um dos seis jogos da Serie A até aqui.

“Temos que sair desta situação com este grupo que tem as suas qualidades e os seus defeitos”, disse Mourinho em entrevista à plataforma DAZN após a partida. “Não temos a mesma solidez da temporada passada”, acrescentou.

Os ‘giallorossi’ ocupam a 16ª posição na tabela com apenas cinco pontos, dez atrás da líder, a Inter de Milão. Por sua vez, o Genoa soma agora sete pontos e sobe para a 11ª colocação.

Tudo foi difícil para a Roma desde o início da partida. O time foi surpreendido logo aos 5 minutos com um gol do islandês Albert Gudmundsson, mas conseguiu empatar aos 22 com Bryan Cristante.

Os donos da casa voltaram à frente do marcador pouco antes do intervalo, com uma grande jogada construída entre Gudmundsson e o norueguês Morten Thorsby, concluída com uma bela finalização do ítalo-argentino Mateo Retegui (45′).

No segundo tempo, Thorsby (74′) e o brasileiro Junior Messias (81′) aproveitaram a vulnerabilidade defensiva da Roma para fechar a goleada.

“Fizemos um grande jogo, com muita coragem, lucidez, domínio técnico. Esta equipe tem muito orgulho e vontade”,comemorou o técnico do Genoa, Alberto Gilardino.

Presente na tribuna de honra do estádio Luigi Ferraris, o ídolo romanista Francesco Totti deixou o local logo depois do quarto gol do Genoa.

Com o objetivo de terminar a temporada no Top 4 da Serie A e se classificar para a próxima Liga dos Campeões, a Roma ainda não engrenou e está mais perto da zona de rebaixamento (dois pontos à frente) do que da parte de cima da tabela.

Nos outros dois jogos desta quinta-feira, Monza (15º) e Bologna (13º) ficaram no 0 a 0, enquanto Frosinone (8º) e Fiorentina (7º) empataram em 1 a 1.

— Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Terça-feira:

Juventus – Lecce 1 – 0

– Quarta-feira:

Hellas Verona – Atalanta 0 – 1

Empoli – Salernitana 1 – 0





Cagliari – Milan 1 – 3

Lazio – Torino 2 – 0

Inter – Sassuolo 1 – 2

Napoli – Udinese 4 – 1

– Quinta-feira:

Monza – Bologna 0 – 0

Frosinone – Fiorentina 1 – 1

Genoa – Roma 4 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 15 6 5 0 1 15 3 12

2. Milan 15 6 5 0 1 13 8 5

3. Juventus 13 6 4 1 1 12 6 6





4. Atalanta 12 6 4 0 2 11 5 6

5. Napoli 11 6 3 2 1 12 6 6

6. Lecce 11 6 3 2 1 8 5 3

7. Fiorentina 11 6 3 2 1 12 10 2

8. Frosinone 9 6 2 3 1 9 8 1

9. Sassuolo 9 6 3 0 3 11 12 -1

10. Torino 8 6 2 2 2 6 7 -1

11. Genoa 7 6 2 1 3 8 9 -1

12. Lazio 7 6 2 1 3 7 8 -1

13. Bologna 7 6 1 4 1 3 4 -1

14. Hellas Verona 7 6 2 1 3 4 6 -2

15. Monza 6 6 1 3 2 4 7 -3

16. Roma 5 6 1 2 3 13 11 2

17. Salernitana 3 6 0 3 3 4 10 -6

18. Udinese 3 6 0 3 3 2 10 -8

19. Empoli 3 6 1 0 5 1 13 -12

20. Cagliari 2 6 0 2 4 2 9 -7

