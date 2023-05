Genoa derrota Ascoli e retorna à Série A do Campeonato Italiano

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2023 - 13:26 Compartilhe

ROMA, 6 MAI (ANSA) – Jogando em casa, o Genoa venceu o Ascoli por 2 a 1, neste sábado (6), em partida válida pela 36ª rodada da série B e garantiu seu retorno à primeira divisão do Campeonato Italiano com duas de antecedência.

Com a vitória, o time de Gênova chegou aos 70 pontos, na segunda colocação, atrás do líder Frosinone, com 74, que foi o primeiro a conseguir uma vaga na elite do futebol italiano.

Os gols do Genoa foram marcados por Mattia Bani e Milan Badelj, enquanto que Davide Marsura descontou para os visitantes. O presidente da Série B, Mauro Balata, marcou presença na partida.

(ANSA).

