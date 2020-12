Genoa demite técnico Rolando Maran e anuncia Ballardini

Davide Ballardini está de volta para sua quarta passagem como técnico do Genoa, ameaçado de rebaixamento, depois que Rolando Maran foi demitido nesta segunda-feira.

“O Genoa anuncia que confiou a gestão técnica da equipe principal a Davide Ballardini”, afirmou o clube em um comunicado.

“O treinador regressa ao Genoa, onde já comandou a equipe em três períodos anteriores”.

O técnico de 56 anos treinou o Genoa de 2010 a 2011 e novamente em 2013 e 2017, e também teve passagens por Lazio, Palermo, Cagliari e Bologna.

Em duas das três vezes anteriores, ele assumiu o time, que corria risco de rebaixamento, mas conseguiu evitar a queda.

O técnico Rolando Maran, foi demitido após quatro meses no cargo. “O Genoa anuncia que afastou o treinador Rolando Maran de suas funções. O clube agradece ao técnico e sua equipe pelo empenho”, disse o clube do noroeste da Itália em um comunicado após sua oitava derrota na temporada, no domingo contra o Benevento (2-0), fora de casa.

Penúltimo na tabela, o Genoa está quatro pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Spezia, e não vence desde a primeira rodada, no final de setembro.

Maran, de 57 anos, ex-técnico do Chievo e do Cagliari, foi nomeado treinador do clube em agosto, após manter o time na primeira divisão, no 17º lugar.

