Genoa bate Imolese por 4 a 1 na Copa da Itália

GENOA, 16 AGO (ANSA) – O Genoa derrotou nesta sexta-feira (16) o Imolese por 4 a 1 pela terceira fase eliminatória da Copa da Itália na temporada 2019/20. A partida foi realizada no Stadio Comunale. Os gols do Genoa foram marcados por Domenico Criscito, Riccardo Saponara, Paolo Ghiglione e Lasse Schone, enquanto Isnik Alimi anotou o único do Imolese. Na próxima rodada, a equipe de Aurelio Andreazzoli enfrentará o vencedor do desafio entre Ascoli e Trapani. (ANSA)