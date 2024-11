Genoa anuncia francês Patrick Vieira como novo técnico

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2024 - 12:31 Para compartilhar:

Atualmente na 17ª colocação do Campeonato Italiano, o Genoa anunciou nesta quarta-feira (20) o francês Patrick Vieira como seu novo treinador.

Vieira chega para substituir o italiano Alberto Gilardino, demitido na véspera depois de uma série de maus resultados da equipe, com apenas duas vitórias em 12 rodadas na Serie A.

O ex-volante francês começou a carreira de técnico no New York City da MLS entre 2015 e 2018. Depois, voltou à Europa e comandou o Nice da França (2018-2020) e o Crystal Palace da Inglaterra (2021-2023).

Sua última experiência foi no Strasbourg, na temporada passada, até ser demitido em julho, com a equipe terminando o Campeonato Francês na 13ª colocação.

Como jogador, Vieira se destacou no Arsenal (1995-2005), tendo participado do grupo que conquistou a Premier League de forma invicta na temporada 2003/2004, e foi campeão do mundo pela seleção da França em 1998.

